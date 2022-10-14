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Производитель йогуртов и молока Danone уйдёт из России

Производитель йогуртов и молока Danone уйдёт из России

Ожидается, что списания в результате ухода компании с рынка составят до 1 млрд евро.фото: freepik.com/nensuria--> Французская Danone объявила о намерении отказаться от своего подразделения по производству молочных и растительных продуктов в России.

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