Сбербанк запустил первые 10 банкоматов в ДНР и ЛНР

Первые 10 банкоматов Сбербанка запущены на территории Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР).По данным кредитной организации, обслуживание в этих устройствах доступно по карте, биометрическим данным и с помощью мобильного приложения "Сбербанк Онлайн" с помощью QR-кода.
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