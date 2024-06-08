Сбербанк запустил первые 10 банкоматов в ДНР и ЛНР

Первые 10 банкоматов Сбербанка запущены на территории Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР).По данным кредитной организации, обслуживание в этих устройствах доступно по карте, биометрическим данным и с помощью мобильного приложения "Сбербанк Онлайн" с помощью QR-кода.