Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Гоголь не писал на украинском и нам не велел: на новых территориях к мове никого не принуждают

Гоголь не писал на украинском и нам не велел: на новых территориях к мове никого не принуждают

Юрий Кот   Любят эти товарищи лезть к великому русскому наследию своими потными ручонками.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Эти полуграмотные альбацы уже осточертели...
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7 час.
Алексей Сафронов
Гоголь, т.е. Яновский, прав, что укро-Суржик, возведенный в националистическую идеологию, не национальный язык. А потому-то он должен быть признан территориальным сленгом южнорусского народа. Как например смешные или пошлые анекдоты, тюремный язык по-фене, вполне имеет право на существование. Но ни как не на изучение в школах и во всех других заведениях. В ином случае с таким же обязательном усердии нужно включать в учебные программы язык архангельских поморов и некоторых вологодских поселений.
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6 час.
АС
Алексей Сафронов
...&quot;скандальных баб&quot; много, но не все оказались русофобами-&quot;профессорами&quot;!
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5 час.

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