Гоголь не писал на украинском и нам не велел: на новых территориях к мове никого не принуждают

Алексей Сафронов

Гоголь, т.е. Яновский, прав, что укро-Суржик, возведенный в националистическую идеологию, не национальный язык. А потому-то он должен быть признан территориальным сленгом южнорусского народа. Как например смешные или пошлые анекдоты, тюремный язык по-фене, вполне имеет право на существование. Но ни как не на изучение в школах и во всех других заведениях. В ином случае с таким же обязательном усердии нужно включать в учебные программы язык архангельских поморов и некоторых вологодских поселений.