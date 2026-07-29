ФСБ показала видео допроса подростков, вовлеченных в терроризм через чат-бот

ТАСС, 29 июля. Центр общественных связей ФСБ России обнародовал кадры с показаниями 11 несовершеннолетних, которых спецслужбы Украины втянули в преступную деятельность после знакомств с девушками в чат-боте "Дайвинчик / Leo" в Telegram.