ФСБ показала видео допроса подростков, вовлеченных в терроризм через чат-бот

ТАСС, 29 июля. Центр общественных связей ФСБ России обнародовал кадры с показаниями 11 несовершеннолетних, которых спецслужбы Украины втянули в преступную деятельность после знакомств с девушками в чат-боте "Дайвинчик / Leo" в Telegram.
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