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Покров 14 октября: от молитвы о защите до свадебных посиделок и зимних примет

14 октября православные христиане отмечают Покров Пресвятой Богородицы — праздник, который связывают с защитой, милосердием и материнской любовью.

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