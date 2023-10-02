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Медвежий угол

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Кто и зачем сдал Карабах

Кто и зачем сдал Карабах

Дорогие друзья, нам тоже искренне жаль жителей Нагорного Карабаха, которых ещё до эскалации на официальном уровне несколько раз публично сдал сутулый Пашинян, но давайте обо всём этом как-то без лишней помпы.

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Комментарии
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Александр Ткаченко
Привыкли за 70 лет сидеть на Русской шее. А как только сами, сами, так в жопе.
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3 час.
Александр Ткаченко
Они друг дружки стоят.
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3 час.
jh
jamal haciyev
Карабахская  проблема это как бумеранг.Какой то урод выпустил этот бумеранг и этот бумеранг время от времени возвращаеться. Простых людей жалко.
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2 час.

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