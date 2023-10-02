Дорогие друзья, нам тоже искренне жаль жителей Нагорного Карабаха, которых ещё до эскалации на официальном уровне несколько раз публично сдал сутулый Пашинян, но давайте обо всём этом как-то без лишней помпы.
Кто и зачем сдал Карабах
Комментарии
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Александр Ткаченко
Привыкли за 70 лет сидеть на Русской шее. А как только сами, сами, так в жопе.
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3 час.
Александр Ткаченко
Они друг дружки стоят.
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3 час.
jh
jamal haciyev
Карабахская проблема это как бумеранг.Какой то урод выпустил этот бумеранг и этот бумеранг время от времени возвращаеться. Простых людей жалко.
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2 час.
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