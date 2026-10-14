Алишер Моргенштерн (признан в РФ иностранным агентом) официально лишился московской регистрации. Несмотря на то что 28-летний рэпер давно проживает за пределами России, он все это время сохранял прописку в столичной квартире, однако ситуация изменилась после продажи недвижимости.