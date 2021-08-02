Сергей ЕШоу-бизнес"Моргенштерн – это продуманный проект": Михалков назвал 11 губительных для России букв Известный режиссёр, автор программы "Бесогон ТВ" Никита Михалков назвал 11 губительных для России букв - Моргенштерн.Вернуться к статье104НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВХвячеслав харченкоУрод для уродов.ГорынычУроды и равняются на уродов. Давно надо вводить цензуру.ВХвячеслав харченкоКто возьмётся, там с кремлёвских надо начинать, а эти "утренние звёзды" результат их правления и деградации общества.СЭМЭН Иваницкийчюрька недоё.....я(((АНГЕЛ АНГЕЛВ России все стало шоу выборы политиков, покупка своих должностей чиновниками, званий военными, место судей, прокуроров, рук. госкорпораций и т.д. так что в цирк ходить не надо посмотрел матч с участием Российской сборной вот тебе и трагикомедия, а послушал Жирика и юморина не нужна, вообще дума там все с отбитыми мозгами, сексуально озабоченные, спящие и храпящие любой жанр....БОБорис ОсиповСЦСергей ЦыбинТак уже и сделали, только не Геббельс, а современные СМИ и соцсети...БОБорис ОсиповТак я об этом же...ВХвячеслав харченкоНе забывайте , путинские СМИ. Других сейчас в стране нет.ЮШЮрий ШестаковЦезура есть во всех ЦИВИЛИЗОВАННЫХ странах, чтобы они и дальше существовали, а не рассыпались А у нас ещё до цивильности, видимо, не доросли ещё, - пока продолжается становление и отход от 90-х, но они у нас во всём - от коррупции до культуры... Раньше можно было по радио услышать песни, рассказы, др. культурные произведения народов, живущих в стране. Сейчас перекос на Запад, на безвкусицу, на простоту для ума, на шутки ниже пояса... Нормальное такое разложение идёт! Держись страна! - поколение "пепси" сменяет поколение пофигистов.Комментировать
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