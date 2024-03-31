Руководитель подразделения Следкома призвал подростков в Карелии сообщать о провокаторах в интернете

Руководитель Сортавальского межрайонного следственного отдела Сергей Маркевич встретился с воспитанниками «Центра помощи детям» и попросил их сообщать о публикациях с призывами к противоправным действиям.
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