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Ледокол "Якутия" отправится в первый рейс: старт 15 апреля из Мурманска

Ледокол "Якутия" отправится в первый рейс: старт 15 апреля из Мурманска

Атомный ледокол "Якутия" проекта 22220 готовится к первому рейсу 15 апреля. Временно исполняющий обязанности гендиректора "Атомфлота" Яков Антонов подтвердил готовность судна к работе на Северном морском пути и проекте "Восток Ойл".

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