Москвичей спросили, чем пахнет российская столица

Москва — огромный и многогранный город, где каждый район обладает своим уникальным ароматом. Недавно проведенный опрос среди жителей столицы позволил составить увлекательную ольфакторную карту города, выявив запахи, наиболее часто ассоциируемые с различными районами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии