В Пермском муниципальном округе перед судом предстанет 48-летний мужчина, который через незапертое окно веранды проник в дом знакомого пенсионера и похитил из сейфа 15 тысяч рублей.
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