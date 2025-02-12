На Западе заявили о недопустимости вступления Украины в НАТО и ЕС

Украина не должна вступать ни в НАТО, ни в ЕС, чтобы не провоцировать Россию, заявил в интервью РИА Новости депутат нидерландской правой партии «Форум за демократию» (FvD) и член парламента Нидерландов Гидеон ван Мейерен.
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