Чаша терпения в Москве переполнена: Жога будет атаковать

Для меня "либеральная" столица Екатеринбург звучит как "жидовская " столица в Центре Ельцина. Причём тут столица нашего знаменитого Урала? И хватит об этом Центре. Жога, пожалуйста, проверьте, найдите и сошлите. Только не в Сраиль. Лучше к нам, в некоторые ими заслуженные места. И не дайте им соскользнуть.

АС

Анатолий Страшко

Судя по попытке внучку Хрущёва пригласить, шайка ещё чувствует себя уверенно. Долго с ней тянут. Даже Михалкова старания раскрыть нам глаза на эту кучу воняющую , не оказывают должных результатов. Как вспомню, что вытворял этот алкаш, так на ум приходит мысль о выборе - кто же лучше ? Может всё-таки товарищ Сталин из всех наших правителей? Невольно приходишь к такой мысли. Для народа лучше. А для элиты типа чубайсов со своими соплеменниками - он конечно изверг, кровопийца, палач и т. д. В интересное время мы живём. Во время , когда "элитка" приоткрыла своё рыло. Носастое, вислогубое, отвратное. Разве не так? И как нагло пытается удержаться в России. На что надежда? Ведь победа будет за нами. Россия вперёд. Бей.......англосаксов, спасай Россию.