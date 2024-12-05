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Чаша терпения в Москве переполнена: Жога будет атаковать

Чаша терпения в Москве переполнена: Жога будет атаковать

Жоге предложили "идти лесом", но теперь он будет атаковать - полпред Путина на Урале получил карт-бланш для наведения порядка в своём регионе.

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Комментарии
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Анатолий Страшко
Для меня &quot;либеральная&quot; столица Екатеринбург звучит как &quot;жидовская &quot; столица в Центре Ельцина. Причём тут столица нашего знаменитого Урала? И хватит об этом Центре. Жога, пожалуйста, проверьте, найдите и сошлите. Только не в Сраиль. Лучше к нам, в некоторые ими заслуженные места. И не дайте им соскользнуть.
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16 час.
АС
Анатолий Страшко
Судя по попытке внучку Хрущёва пригласить, шайка ещё чувствует себя уверенно. Долго с ней тянут. Даже Михалкова старания раскрыть нам глаза на эту кучу воняющую , не оказывают должных результатов. Как вспомню, что вытворял этот алкаш, так на ум приходит мысль о выборе - кто же лучше ? Может всё-таки товарищ Сталин из всех наших правителей? Невольно приходишь к такой мысли. Для народа лучше. А для элиты типа чубайсов со своими соплеменниками - он конечно изверг, кровопийца, палач и т. д. В интересное время мы живём. Во время , когда &quot;элитка&quot; приоткрыла своё рыло. Носастое, вислогубое, отвратное. Разве не так? И как нагло пытается удержаться в России. На что надежда? Ведь победа будет за нами. Россия вперёд. Бей.......англосаксов, спасай Россию.
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16 час.
Россиянин
Лед тронулся, господа судебные заседатели! Лед тронулся!
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13 час.

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