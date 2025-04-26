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Кабмин выделил более 1,3 млрд рублей на поддержку жителей Курской области

Кабмин выделил более 1,3 млрд рублей на поддержку жителей Курской области

Алексей Белкин/NEWS.ru/TACC Правительство РФ выделило свыше 1,3 миллиарда рублей на компенсацию расходов за наем жилья жителям Курской области, которые из-за обстрелов боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) были вынуждены покинуть свои места проживания.

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