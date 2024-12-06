Сутормин: «Я бы посмотрел на Карпина в «Боруссии»

Вингер «Зенита» Алексей Сутормин, выступающий на правах аренды за «Ростов», в интервью автору Sport24 Марселю Арзуманяну признался, что посмотрел бы на главного тренера дончан и сборной России Валерия Карпина во главе дортмундской «Боруссии».