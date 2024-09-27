Выставка достижений Арктического региона открылась в Салехарде

В Ямальской филармонии открыли выставку, посвященную ключевым достижениям автономного округа за последние годы и будущие проекты в различных сферах, в том числе промышленности, науке, туризме, строительстве.
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