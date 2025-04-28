Мухи-журчалки точно скопировали осиную окраску уже в олигоцене

Ученые из Карлова университета обнаружили в отложениях раннего олигоцена Чехии муху-журчалку, которая несла на брюшке рисунок из сдвоенных темных полос, аккуратно повторяющий окраску ос-веспид, найденных в тех же слоях.
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