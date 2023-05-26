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NHK: Япония и США ускорят совместные проекты по разработке полупроводников

NHK: Япония и США ускорят совместные проекты по разработке полупроводников

Объявить о планах по ускорению сотрудничества в сфере полупроводниковой промышленности намерены министр экономики, торговли и промышленности Японии Ясутоси Нисимура и министр торговли США Джина Раймондо, 26 мая передает телеканал NHK со ссылкой на осведомленные источники.

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