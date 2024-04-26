Главная тайна аварии на ЧАЭС: персонал не успел заглушить реактор вовремя

Большинство СМИ под копирку пиарят официальную, полностью не доказанную, сомнительную версию о начале аварии после сброса стержней аварийной защиты (СУЗ – системы управления и защиты) (нажатия кнопки АЗ-5), которые якобы из-за конструкции стержней (так называемый «концевой эффект») не заглушили, а наоборот – разогнали реактор.