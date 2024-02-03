Politico: Байден обматерил Трампа из-за шутки в адрес мужа Пелоси

Американский президент Джо Байден назвал экс-главу Белого дома Дональда Трампа «больным ублюдком, который наслаждается чужими несчастьями» на фоне шуток Трампа над мужем бывшего спикера Палаты представителей Конгресса США Ненси Пелоси.
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