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Спорт Уик-Энд

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Зырянов: Вчера в девять утра читал, что мы Энрике в аренду отдаём. В восемь вечера, что мы уже продаём его за большие деньги - не знаю, чему верить

Зырянов: Вчера в девять утра читал, что мы Энрике в аренду отдаём. В восемь вечера, что мы уже продаём его за большие деньги - не знаю, чему верить

«Вчера в девять утра читал, что мы Энрике в аренду отдаём, в восемь вечера, что мы уже продаём его за большие деньги.

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