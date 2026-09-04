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Нижегородская правда

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Нижегородец поймал сома весом более 100 килограммов

Нижегородец поймал сома весом более 100 килограммов

Нижегородец Илья Мацнев поймал сома весом более 100 килограммов и длиной 2,3 метра. Историей о поимке впечатляющего трофея он поделился на своей странице в социальной сети.

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