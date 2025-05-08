Вучич с Красной площади объяснил, зачем приехал в Москву

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что Белград не пострадает от его визита в Москву на парад Победы и переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, а любые «наказания» Евросоюза он готов принять на себя.
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