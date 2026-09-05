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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Олейников переходит в «Рубин» из «Крыльев» за 100 млн рублей. Зарплата хавбека – 6 млн в месяц, подъемные – 70 млн (Иван Карпов)

Полузащитник « Крыльев Советов » Иван Олейников переходит « Рубин », сообщает инсайдер Иван Карпов .

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