Популярные статьи

Свежие комментарии

  • mullonen
    Гы... на 360 или на 180?"Роковой поединок...
  • Владимир
    когда уже закроют эту лавочку?В ПФР сообщили ва...
  • Александр
    Удивляюсь способности работников ПФР  создать шумиху о якобы громадных расходах на дополнительные выплаты, которые по...Важную доплату в ...

Запрет иноязычных вывесок, штраф за ссылку и куклы, как из фильма ужасов: новости недели

Запрет иноязычных вывесок, штраф за ссылку и куклы, как из фильма ужасов: новости недели

Если в России запретят вывески на иностранных языках: Уссурийск на следующий день (фото)В России вновь заговорили о запрете коммерческих вывесок на иностранных языках.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх