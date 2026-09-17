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Налоговая служба увеличит объем доначисления крупным предприятиям

Налоговая служба увеличит объем доначисления крупным предприятиям

Доначисления крупному бизнесу выросли почти в три раза на фоне усиления цифрового мониторинга ФНС. Ведомство сопоставляет выручку компаний с данными о загрузке заведений, объемах закупок и числе сотрудников.

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