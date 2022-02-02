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Орлов забил 2 гола «Питтсбургу», в том числе победный, став 1-й звездой матча. У защитника 22 очка в 42 играх

Защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов забросил две шайбы, в том числе победную, в матче чемпионата НХЛ с «Питтсбургом» (4:3 ОТ) и был признан первой звездой.

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