Танки без шансов: зачем Австралия отправила Украине старые «Абрамсы» и почему они бессильны в современной войне Ирина ВальковаПоставка 49 танков M1A1 Abrams из Австралии на Украину вызвала шквал обсуждений как в экспертной среде, так и среди военных аналитиков.