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Прощай, i3! BMW снимает электрохэтчбек с производства и готовит приемников

Прощай, i3! BMW снимает электрохэтчбек с производства и готовит приемников

Первая «электрическая ласточка» от BMW – электрохэтч i3 снимается с производства. Об этом официально подтвердило руководство баварской компании.

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