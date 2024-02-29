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На дне Балтийского моря нашли самую старую мегаструктуру Европы: ее назначение все еще неизвестно

На дне Балтийского моря нашли самую старую мегаструктуру Европы: ее назначение все еще неизвестно

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