На дне Балтийского моря нашли самую старую мегаструктуру Европы: ее назначение все еще неизвестно

Под волнами бурного Балтийского моря, у самого побережья Германии, скрывается древняя мегаструктура. Вероятно, речь идет о старейшем в истории человечества мегалите — стена тянется на километр вдоль морского дна в Мекленбургском заливе.
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