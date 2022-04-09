Василевский – 3-я звезда матча с «Бостоном»: 35 сэйвов из 37, 3-е поражение подряд

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 35 бросков из 37 в матче чемпионата НХЛ с «Бостоном» (1:2 ОТ) и был признан третьей звездой.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх