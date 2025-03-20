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  • Eduard
    Это как шакалы ,подбирающие за сильными!В Польше дали оце...
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    Правильно,а чьей еще вашей?В Польше дали оце...

"У меня было две "химии": 78-летняя Клара Новикова рассказала о борьбе с раком

"У меня было две "химии": 78-летняя Клара Новикова рассказала о борьбе с раком

"Это случилось лет под 30 назад, – рассказала "Утро.ру" Клара Новикова. – Я попала в ситуацию – не дай Господь! Я лежала с онкологией в больнице Герцена (Московский научно-исследовательский онкологический институт имени П.

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