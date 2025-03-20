"У меня было две "химии": 78-летняя Клара Новикова рассказала о борьбе с раком

"Это случилось лет под 30 назад, – рассказала "Утро.ру" Клара Новикова. – Я попала в ситуацию – не дай Господь! Я лежала с онкологией в больнице Герцена (Московский научно-исследовательский онкологический институт имени П.
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