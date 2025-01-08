Привлекают вредителей тайком: 5 популярных комнатных растений и их коварство

Эти растения красивы и полезны, но требуют бдительности и регулярного поиска вредителей. Комнатные растения привносят в наши квартиры природный элемент и отлично смотрятся практически в любом пространстве.
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