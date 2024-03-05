Что происходит в организме, если не есть неделю. И на сколько можно похудеть?

Врачи, наконец, полноценно ответили на все вопросы о пользе и вреде голодания.Международная группа учёных из университетов Германии, Дании и Норвегии решили побольше узнать о пользе и вреде голодания, пронаблюдав за изменениями в организме пациентов, которые происходят во время длительного голодания.