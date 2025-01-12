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Редкое явление: какие знаки накроет денежный дождь, рассказала Василиса Володина

Редкое явление: какие знаки накроет денежный дождь, рассказала Василиса Володина

Редкое явление: какие знаки накроет денежный дождь, рассказала Василиса Володина Алёна Юрьева Известный астролог Василиса Володина поделилась редким и многообещающим прогнозом, который касается некоторых знаков зодиака.

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