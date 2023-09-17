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Глава КНДР Ким Чен Ын поблагодарил Путина за гостеприимство

Глава КНДР Ким Чен Ын поблагодарил Путина за гостеприимство

По окончании своего "официального и дружественного" визита в Российскую Федерацию, лидер КНДР Ким Чен Ын перед отправлением на спецпоезде из Владивостока поблагодарил президента Владимира Путина, а также власти и народ России за гостеприимство.

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