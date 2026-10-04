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Школьник выкинул в окно рюкзак с 1,4 млн рублей по указке мошенников в Кузбассе

Школьник выкинул в окно рюкзак с 1,4 млн рублей по указке мошенников в Кузбассе

РЕН ТВ 16-летний школьник из Новокузнецка по указанию мошенников выбросил из окна рюкзак с накоплениями семьи на сумму в 1,4 млн рублей.

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