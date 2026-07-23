Иранский канал: Знаете, почему Трамп разозлился - нефть дороже 100 долларов Цена на нефть растёт темпами, которые выше прогнозируемых.
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Иранский канал: Знаете, почему Трамп разозлился - нефть дороже 100 долларов Цена на нефть растёт темпами, которые выше прогнозируемых.
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