В ДНР рассказали, на каких направлениях идет продвижение

Продвижение войск РФ в Донецкой Народной Республике идет в направлении городов Марьинка и Угледар. При этом в направлении Красного Лимана ситуация остается сложной, рассказал РИА Новости во вторник, 13 декабря, врио главы республики Денис Пушилин.