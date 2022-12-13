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В ДНР рассказали, на каких направлениях идет продвижение

В ДНР рассказали, на каких направлениях идет продвижение

Продвижение войск РФ в Донецкой Народной Республике идет в направлении городов Марьинка и Угледар. При этом в направлении Красного Лимана ситуация остается сложной, рассказал РИА Новости во вторник, 13 декабря, врио главы республики Денис Пушилин.

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