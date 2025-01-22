Россия должна понять, что означает предлагаемая им «сделка» Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что остановить «злонамеренную» политику Соединенных Штатов на Украине в силах американского лидера Дональда Трампа.
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