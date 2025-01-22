Полянский:Трамп может остановить злонамеренную политику США на Украине

Россия должна понять, что означает предлагаемая им «сделка» Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что остановить «злонамеренную» политику Соединенных Штатов на Украине в силах американского лидера Дональда Трампа.