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Газета.ру

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УНИАН: Зеленский сообщил о решении назначить Умерова главой СВР Украины

УНИАН: Зеленский сообщил о решении назначить Умерова главой СВР Украины

Украинский президент Владимир Зеленский сообщил о решении назначить бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Рустема Умерова на пост главы службы внешней разведки (СВР) Украины.

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