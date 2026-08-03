УНИАН: Зеленский сообщил о решении назначить Умерова главой СВР Украины

Украинский президент Владимир Зеленский сообщил о решении назначить бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Рустема Умерова на пост главы службы внешней разведки (СВР) Украины.
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