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Калужские новости

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Метеоролог Шувалов пообещал калужанам на выходных продолжение лета

Метеоролог Шувалов пообещал калужанам на выходных продолжение лета

Как сообщил КН глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, девизом погоды на предстоящие выходные будет всего два слова: Лето продолжается!Как сообщил КН глава прогностического центра "Метео" Александр Шувалов, девизом погоды на предстоящие выходные будет всего два слова: Лето продолжается! Антициклон накрыл высоким давлением всю Европейскую часть России и изрядную часть Урала и Казахстана, и будет все эти дни стоять на своем месте.

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