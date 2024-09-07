Метеоролог Шувалов пообещал калужанам на выходных продолжение лета

Как сообщил КН глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, девизом погоды на предстоящие выходные будет всего два слова: Лето продолжается!Как сообщил КН глава прогностического центра "Метео" Александр Шувалов, девизом погоды на предстоящие выходные будет всего два слова: Лето продолжается! Антициклон накрыл высоким давлением всю Европейскую часть России и изрядную часть Урала и Казахстана, и будет все эти дни стоять на своем месте.