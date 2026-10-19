В школе № 17 Керчи открыта мемориальная доска в память о героях-учениках, отдавших жизнь за Родину.
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