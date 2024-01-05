Учёные выяснили, как домашние кошки влияют на развитие шизофрении у владельцев

Виновным в появлении недуга назвали особого паразита.Специалисты после проведения целого ряда исследований выяснили, что наличие кошки в доме влечёт за собой развитие шизофрении у владельца, причём риск возрастает в два раза.
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