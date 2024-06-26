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Пентагон: пляж в Севастополе не был целью ракетного удара Украины

Пентагон: пляж в Севастополе не был целью ракетного удара Украины

Пляж в городе Севастополе не был целью ракетного удара киевской стороны. С соответствующим заявлением выступили в министерстве обороны Соединенных Штатов, информирует РИА Новости.

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Комментарии
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Eduard
Ой да что вы,в Пентагоне все знают.А что случилось? А хотели пустырь бомбить,а ракеты самоуправством занялись и прилетели на пляж?
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13 час.
Eduard
Каждый день,из года в год американцы врут делая серьезные лица,а идиоты им верят.Я вообзе американцев не слушаю.Не понимаю зачем враньё слущать!
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13 час.
Eduard
В Украине так скакалп за Самостийность,что ими управляют все кому не лень!
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13 час.

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