Пентагон: пляж в Севастополе не был целью ракетного удара Украины

Eduard Ой да что вы,в Пентагоне все знают.А что случилось? А хотели пустырь бомбить,а ракеты самоуправством занялись и прилетели на пляж?

Eduard Каждый день,из года в год американцы врут делая серьезные лица,а идиоты им верят.Я вообзе американцев не слушаю.Не понимаю зачем враньё слущать!