❕ Крым одним из первых введёт запрет на продажу вейпов и оценит эффект для здоровья людей Ранее Госсовет Крыма принял в первом чтении законопроект о запрете розничной продажи вейпов на территории республики.
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