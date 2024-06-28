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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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ИИ показал встречу Геральта с Русалочкой, Рапунцель, Моаной, Динь-Динь, Нарут...

ИИ показал встречу Геральта с Русалочкой, Рапунцель, Моаной, Динь-Динь, Нарут...

ИИ показал встречу Геральта с Русалочкой, Рапунцель, Моаной, Динь-Динь, Наруто, Монки Д. Луффи и не толькоЭнтузиаст ником bbbeto на площадке DeviantArt поделился новой подборкой артов, демонстрирующих встречу Геральта из «Ведьмака» с известными персонажами из других вселенных.

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