ИИ показал встречу Геральта с Русалочкой, Рапунцель, Моаной, Динь-Динь, Нарут...

ИИ показал встречу Геральта с Русалочкой, Рапунцель, Моаной, Динь-Динь, Наруто, Монки Д. Луффи и не толькоЭнтузиаст ником bbbeto на площадке DeviantArt поделился новой подборкой артов, демонстрирующих встречу Геральта из «Ведьмака» с известными персонажами из других вселенных.
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