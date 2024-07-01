Николай Азаров: Запрет на выезд: Украина выбирает, кого выпускать с двойным гражданством

Киевский режим продолжает делить украинцев на правильных и неправильных. С 1 июня мужчинам призывного возраста, которые имеют двойное гражданство, был запрещен выезд из Украины, даже по зарубежным паспортам.
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