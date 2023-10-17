Бессараб рассказала, как повысят пенсии в 2024 году

С 1 января 2024 года средний размер страховой пенсии по старости составит 23308 рублей. Об этом в пресс-центре «Парламентской газеты» сообщила член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
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